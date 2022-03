Le trafic ferroviaire a été interrompu en raison d'un accident de personne, mercredi peu après 13h00, entre Braine-l'Alleud et Linkebeek sur la ligne reliant Bruxelles et Charleroi, a indiqué le gestionnaire du rail Infrabel. Des bus de remplacement ont été mis en place entre Bruxelles-Midi et Braine-l'Alleud. On ignore encore quand la circulation des trains pourra reprendre.