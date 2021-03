À partir du dimanche 21 mars, la SNCB proposera un billet de train gratuit pour ceux qui doivent se déplacer vers et depuis un centre de vaccination. Cette mesure s’inscrit dans une volonté d’accélérer la campagne de vaccination et de simplifier au maximum l’accès aux centres. Ce billet peut être demandé pour la première et la deuxième injection via le site internet ou l’application mobile de la SNCB, via un automate de vente ou à un guichet. Cette initiative a été prise par la SNCB à la demande du ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo).