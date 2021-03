Le Danemark , l‘Islande, la Norvège et l’Italie ont pris la décision ce jeudi de suspendre de manière provisoire l’administration d’un certain lot du vaccin AstraZeneca dans leurs pays. Ces suspensions successives sont liées à des "rapports de cas graves de formation de caillots sanguins" chez les personnes ayant reçu une dose du vaccin anti-Covid AstraZeneca, informe l’autorité sanitaire danoise (la première à avoir pris cette décision).

Malgré les craintes d’effets secondaires, l’Agence européenne des médicaments (EMA) rassure l’Europe et "préconise la poursuite de la vaccination" basée sur le produit développé au Royaume-Uni. Le groupe pharmaceutique annonce de son côté que "l’innocuité du vaccin a été largement étudiée dans les essais cliniques de phase III", et que "le vaccin a été généralement bien toléré".

La Belgique se veut elle aussi rassurante. La task force vaccination affirme qu’à l’heure actuelle, l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) et l’EMA se sont entendues sur "une poursuite de la vaccination par AstraZeneca en Belgique". En effet, ce lot de doses partagé par les États membres qui ont stoppé leur vaccination au vaccin britannique ne concerne pas la Belgique.

Face à l’angoisse partagée par beaucoup d’internautes qui monte sur les réseaux sociaux, les autorités de santé européennes y répondent par l’absence de lien de causalité établi entre l’administration d’une dose de vaccin et ces caillots sanguins ou autre forme de thrombose. "Ces mesures de suspension observées dans ces pays sont uniquement liées à de la prévention. C’est le protocole normal à suivre dès lors qu’un doute fait son apparition. Il est donc, à ce stade, inutile de céder à la panique et de relativiser", tempère l’épidémiologiste Yves Coppieters. Le médecin rappelle également que "le vaccin AstraZeneca est très efficace, et ses effets secondaires très relatifs".

À ce stade, le gouvernement et les experts misent sur une pharmacovigilance "soutenue et renforcée" selon la task force. De leur côté le Danemark et l’Italie ont précisé ne plus utiliser ce vaccin pendant au moins deux semaines.

AstraZeneca livrera par ailleurs 200 000 doses de moins que promis en mars à la Belgique, a déclaré le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke jeudi soir sur la VRT. "Au lieu des 700 000 doses promises, il n’y en aurait que 500 000. C’est bien sûr très ennuyeux et cela oblige les entités fédérées à s’adapter en permanence."