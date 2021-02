Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (sp.a) a annoncé sur le plateau du journal de la VRT ce mardi soir que les personnes de plus de 65 ans ne recevraient pas le vaccin AstraZeneca. C'est une décision prise sur base des recommandations du Conseil supérieur de la Santé. Mais le ministre a bien précisé que cette décision était provisoire, dans l'attente d'avoir plus de données sur les effets du vaccin sur cette catégorie d'âge. À ce moment-là, la décision pourra donc être revue. D'autant plus que "le vaccin a bien fonctionné pour les personnes entre 18 et 55 ans", a affirmé Frank Vandenbroucke.

La Belgique n'est pas le premier pays à ne pas vouloir administrer le vaccin de la société AstraZeneca aux plus de 65 ans. La France, la Suède, le Portugal, la Pologne, l'Autriche et l'Italie ont déjà annoncé avoir pris une décision semblable.