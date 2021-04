"Si l’écart entre les taux de vaccination s’accentue entre la Flandre et Bruxelles, nous devrons penser à alléger les mesures en Flandre plus tôt que dans les autres régions. J’aurai beaucoup de mal à expliquer qu’on ne peut pas assouplir les mesures en Flandre parce que la Belgique francophone n’a pas été aussi vite que nous…" La saillie est signée Jan Jambon, ministre-Président flamand, et, puissiez vous avoir un doute, fieffé nationaliste.

Elle vient doucher les derniers espoirs des derniers naïfs qui avaient espéré la lutte contre l’ennemi Covid immunisée des querelles intestines propres à notre pays. Même si la communautarisation reste le cheval de bataille d’une N-VA qui n’est pas au mieux de sa forme, le propos surprend à au moins deux titres.