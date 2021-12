De nombreuses directions ne comprennent pas la vague de contestation face à la vaccination obligatoire du personnel soignant.

À ce stade, les directives sont loin d’être claires en ce qui concerne l’application stricte de la loi portant sur cette obligation vaccinale. Le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, avait pourtant expliqué qu’il serait prêt et d’application dès le mois de janvier. "Il n’y a pas encore eu d’arrêtés d’exécution pour dire ce qui serait fait, nous n’avons en tout cas rien reçu. On attend que le fédéral se positionne par rapport aux gens éventuellement suspendus car nous, nous ne bougerons pas, nous avons besoin de toutes nos forces. Très honnêtement, je pense que le chapitre sur les sanctions sera postposé, il n’y a encore rien de précis ni même d’opérationnalisé. Pour nous, les gens sont à l’horaire en janvier et d’ailleurs, on ne sait pas encore qui est vacciné et qui ne l’est pas" , explique le directeur du département infirmier au sein du CHRSM.

(...)