Ce dimanche, Elio Di Rupo, le ministre-président de la région wallonne, était l'invité de Pascal Vrebos sur RTL-TVI. Il est notamment revenu sur la crise sanitaire qui sévit toujours en Belgique et sur les récentes décisions prises par le Comité de concertation. Ainsi, le 20 août dernier, les ministres avaient notamment annoncé que la vaccination serait bientôt obligatoire pour le personnel soignant. Et ce dans le but de "maximiser la protection des patients".

Selon Elio Di Rupo, cette décision fait entièrement sens. "Je pense que c'est une évidence. Ils sont tous les jours en présence de personnes affaiblies qui sont malades", a-t-il tout simplement commenté. Rappelons, qu'actuellement il n'y a toutefois pas encore de décision formelle sur le sujet, une consultation plus approfondie sera nécessaire sur la manière de l'appliquer.

"En tant que membre du personnel soignant, vous êtes aussi responsable des autres. Ce n'est donc plus un choix individuel. C'est pour cela que nous avons demandé d'étudier la question de la vaccination obligatoire. Nous voulons une vaccination complète pour le personnel soignant et nous sommes en train d'étudier les modalités", avait précisé Alexander De Croo.