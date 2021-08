Les refus des soignants de se faire vacciner et les sanctions à venir font planer une pression sur les hôpitaux.

Alors que la vaccination s’apprête à devenir obligatoire pour les soignants en Belgique, on constate de grands écarts au niveau du taux de vaccination entre les différentes régions. Sur les ondes de DH Radio ce lundi, Frank Vandenbroucke a indiqué les modalités d’application de la vaccination obligatoire pour le personnel soignant, tout en précisant que légiférer la mesure prendra "du temps, peut-être plusieurs mois".

Si la Flandre communique de manière transparente sur les pourcentages de vaccinés, les chiffres sont moins accessibles dans la partie francophone du pays. "Nous n’avons pas de mécanisme de suivi de la vaccination. Les paramètres basés sur les numéros de registres nationaux ne permettent pas de traiter les données de manière nominale", indique l’un des porte-parole de la Task Force Vaccination, Christopher Barzal. Il n’y a donc pas de suivi en temps réel. Il y a aussi le respect de la vie privée qui entre en jeu. Par contre, on interroge et on traque le niveau de la vaccination des membres du personnel soignant (auquel participent 68 % des institutions hospitalières) mais nous n’avons pas accès au tracing interne des hôpitaux."