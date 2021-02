Dans la course mondiale à la vaccination contre le Covid-19, la Russie était partie avant tout le monde. Elle a été en effet le tout premier pays au monde à homologuer un vaccin contre le coronavirus Sars-CoV-2, dès août 2020 : le Spoutnik V, baptisé en hommage au premier satellite envoyé dans l'espace par l'URSS en 1957. “Les autorités russes l’avaient homologué il y a quelques mois alors que les données des essais cliniques n’avaient pas encore été communiquées ni même rendues publiques. C’est quelque chose qui n’arriverait jamais en Europe. Faire une étude sur une septantaine d’individus et commencer à administrer le vaccin à des populations plus larges reste difficilement acceptable”, déclare Sophie Lucas, immunologiste et présidente de l’institut de Duve à l’UCLouvain.

Et en parallèle, les autorités russes ont fait leur étude clinique sur près de 40.000 personnes. Selon une étude publiée dans la revue médicale “The Lancet” ce mardi, le vaccin russe Spoutnik V est efficace à plus de 91%.

Une aubaine pour l'Europe ?

“C’est une très bonne surprise.