Ce dimanche, on apprenait la découverte d’un nouveau variant en Belgique. Dénommé "B.1.214", ce dernier représente 4 % des infections chez nous, environ autant que les variants sud-africain et brésilien. Jugé peu inquiétant pour l’instant, il est suivi de près par les chercheurs de l’ULiège et de la KU Leuven. Pour en savoir plus, nous avons interrogé Jean Ruelle, virologue à l’UCLouvain.

(...)