La Belgique a détecté pour la première fois des cas de variant indien sur son territoire, selon une information de la RTBF. Plus précisément, quatre cas ont été découverts, et ce, dans trois communes belges : à Schoten et Deurne, en Flandre, ainsi qu'à Saint-Josse-ten-Noode, à Bruxelles.



Ces patients infectés n'ont pas dû être transférés à l'hôpital et ne présentent que des symptômes modérés. Plus inquiétant toutefois, leur contamination au variant indien ne serait pas due à un déplacement à l'étranger: elle se serait produite en Belgique.



Ce variant B.1.617 est à l'heure actuelle principalement présent en Inde, où la situation épidémiologique est particulièrement inquiétante, mais également au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

"Double mutant"

Ce variant, surnommé le "double mutant", préoccupe les experts car il comporte plusieurs mutations, faisant dès lors craindre une efficacité réduite des vaccins dont l'on dispose actuellement. Il est également réputé pour être plus contagieux et pour se propager à une vitesse plus importante que d'autres souches. Toutefois, les experts ne peuvent pas encore affirmer qu’il soit plus dangereux ou létal que les variants britanniques, brésiliens ou sud-africains.