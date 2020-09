"Quand on voit les chiffres, ce n'est certainement pas le moment d'assouplir. Il ne faut pas être un grand virologue pour prédire que les chiffres vont encore augmenter ces prochaines semaines", a déclaré M. Van Ranst. Malgré l'augmentation du nombre de cas de contamination au coronavirus, le Conseil national de sécurité a annoncé mercredi un certain nombre d'assouplissements. Par exemple, chacun pourra avoir des contacts proches avec cinq personnes maximum hors de la famille, les masques ne seront plus obligatoires partout au 1er octobre et la quarantaine obligatoire sera ramenée à 7 jours.

"Ces mesures sont en contraste frappant avec la réalité", estime le virologue. "Le but de ce conseil était en effet s'assouplir les choses mais nous sommes dépassés par la réalité. Quand on regarde les chiffres, ce n'est pas moment. Il faut s'attendre à de gros problèmes ces prochaines semaines si on ne fait rien".

M. Van Ranst comprend toutefois certaines mesures. "Il est en effet ridicule que les gens doivent porter des masques partout, même dans des endroits où presque personne ne passe. C'est aussi difficile de maintenir une bulle de cinq personnes dans les familles. Mais j'espère que chacun ne verra pas cinq personnes maintenant car cela deviendra difficile", ajoute-t-il.