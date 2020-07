La seconde vague a-t-elle commencé ? Les experts sont divisés sur la question mais tous appellent à la prudence et à respecter les gestes barrières. Étions-nous prêts pour la première ? Le virologue Pierre Van Damme (UAntwerp) estime que non. L'expert a donné quatre conseils très concrets, rapportés par Het Laatste Nieuws. "Nous devons les mettre à l'œuvre maintenant pour renverser la vapeur".

D'abord, nommer un commissaire pour assurer l'unité du commandement. Un grand nombre d'experts et de fonctionnaires ont déjà plaidé en ce sens ces derniers jours. "Une personne dotée de tous les pouvoirs nécessaires qui relève directement du Premier ministre. En 2009, nous avions un commissaire à la grippe avec Marc Van Ranst pour s'attaquer à la grippe mexicaine et en 2014, Erika Vlieghe était notre commissaire Ebola. Maintenant, nous avons besoin de la même chose." Selon M. Van Damme, le commissaire peut être assisté par une équipe d'experts. Il y aurait alors une équipe qui peut débattre des mesures, mais en fin de compte, la décision serait soutenue par tout le monde.

Pierre Van Damme se dit également surpris lorsque qu'il entend ses collègues du GEES "dire qu'ils doivent parfois négocier pendant des heures avec des politiciens pour obtenir certaines mesures. Vous ne pouvez pas négocier avec une maladie infectieuse".

Ensuite, il faut selon lui établir une stratégie de communication pour les jeunes et les communautés spécifiques. L'analyse des derniers chiffres relatifs aux nouvelles infections montre que les 18 à 30 ans sont les principaux moteurs de la deuxième vague. "Nous voyons maintenant que les jeunes sont les premiers à se rendre à nouveau à des fêtes et à jouir de la liberté retrouvée, explique Pierre Van Damme à Het Laatste Nieuws. Nous ne devons pas condamner cela, mais nous devons rendre ce groupe beaucoup plus conscient des risques."

Selon le vaccinologue de l'UAntwerp, il faut également "engager des médecins comme enquêteurs de contact". "Les généralistes sont en première ligne. Il ont une relation de confiance avec leurs patients. Ils peuvent effectuer un premier examen de contact et être mis en relation avec les responsables régionaux et avec l'Agence de soins et de santé", explique Monsieur Van Damme. Ces derniers pourraient alors recueillir toutes les informations nécessaires et les transmettre aux personnes qui prennent les décisions.

Et enfin, il est souhaitable de "tempérer les attentes du public". Il est important pour Van Damme que le gouvernement soit honnête sur ce qui est encore à venir. Par exemple, les attentes concernant un vaccin sont beaucoup trop élevées.

Il demande également à certains secteurs de "comprendre qu’ils devront peut-être fermer pendant un an. Pourquoi n'osons-nous pas dire cela ? Certains secteurs ne pourront pas continuer pendant très longtemps et nous devons le dire honnêtement. Il ne faut pas leur donner de faux espoirs. Ce que nous devons voir, c'est comment nous pouvons les soutenir ou quelles alternatives ils peuvent, eux, proposer'.