Le pourcentage d'élèves et d'employés scolaires ayant développé des anticorps contre le SARS-Cov-2 est en effet similaire au pourcentage d'anticorps trouvés parmi la population générale belge, ainsi que chez les soignants de première ligne. L'étude, menée en collaboration avec la KU Leuven, suit l'évolution du nombre d'anticorps contre le SARS-Cov-2 chez les élèves et le personnel scolaire. Elle comprend trois phases de prélèvement: la première s'est étalée de décembre 2020 à janvier 2021, la seconde a eu lieu en mars 2021 et une troisième période de prélèvement est prévue de la mi-mai à la mi-juin 2021.

Pour chacune des phases, les mêmes 1.285 élèves et 818 employés scolaires sont testés dans 44 écoles primaires et 40 écoles secondaires. Cet échantillon est représentatif pour tous les élèves et employés scolaires en Belgique.

Les résultats des premiers tests montrent qu'un peu moins d'élèves que d'employés scolaires de l'enseignement primaire et du premier degré de l'enseignement secondaire en Belgique ont développé des anticorps contre le coronavirus (12,4% des élèves et 14,8 du personnel scolaire). "Ces résultats sont comparables à ceux de la population générale", affirme Sciensano, qui souligne que les différences entre les élèves du primaire et du secondaire et le personnel scolaire sont faibles et non pertinentes d'un point de vue statistique.

Des différences régionales ont été observées dans la présence d'anticorps chez les élèves et le personnel mais celles-ci devront être consolidées lors de la troisième salve de prélèvements. Ainsi, à Bruxelles, 24% des élèves et 10,5% du personnel ont développé des anticorps, en Wallonie, 15,4% des élèves et 17,7 % du personnel, tandis qu'en Flandre, des anticorps ont été décelés chez 8,7% des élèves et 13,2% du personnel. "Ces différences reflètent la situation épidémiologique régionale lors de la deuxième vague, qui a touché principalement la région de Bruxelles et la Wallonie", analyse Sciensano.

"D'après les résultats d'une enquête faisant partie de l'étude, seulement 2% des élèves et 10% des membres du personnel ont eu un test Covid-19 positif avant l'étude. Aucune personne faisant partie de l'échantillon n'a été hospitalisée en raison du Covid-19", souligne encore l'Institut de santé publique.