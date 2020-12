Ce week-end, le grand saint Nicolas distribuera, aidé de son fidèle allié père Fouettard, des cadeaux aux enfants sages. Un moment de joie pour nos plus jeunes, mais un moment politique aussi, depuis quelques années. Les crispations autour de la représentation du Père Fouettard, jugée par certains comme trop cliché et portant atteinte à l'image des personnes de couleur noire, s'invitent régulièrement dans le débat public dernièrement. De grandes chaînes commerciales comme Bol.com ou Facebook ont, d'ailleurs, décidé de changer leur façon de représenter le Père Fouettard (voire de ne plus le représenter du tout). Même s'il est entendu que le Père Fouettard est, dans l'imagerie populaire, noir parce qu'il a emprunté la cheminée (et est donc couvert de suie), d'aucuns s'offusquent de l'avoir incarné et représenté, de nombreuses années durant, de manière caricaturale et racialisée (grosses lèvres, grosses narines, etc.).

Le Vlaams Belang, à tout le moins sa section Jeune (Vlaams Belang Jongeren) n'est pas de cet avis. La section jeunes du parti extrémiste flamand, indubitable vainqueur du dernier scrutin fédéral en date, s'appuyant sur le socle souvent utilisé par les partis ultraconservateurs du danger de la dissolution de nos traditions et nos valeurs, a pris l'initiative de distribuer, aux sorties de certaines écoles de Flandre, des tracts jaune et noir où il est écrit "Black Peter Matters". Soit "Père Fouettard compte", en reprenant la dialectique du mouvement Black Live Matter. Le cadeau, assorti de pièces en chocolat traditionnellement déposées dans les souliers de nos enfants la nuit du 6 décembre, divise fortement les parents flamands.

Une maman néerlandophone a ainsi fait part de sa colère sur les réseaux sociaux. "Le Vlaams Belang va trop loin, et je suis vraiment furieuse mais à la fois très fière de ma fille qui a décidé de rendre les chocolats quand elle a compris d'où ils venaient ! Je pense que c'est vraiment dommage d'essayer d'influencer les "enfants" en donnant du chocolat à la porte de l'école. Je suis heureuse que nous ayons pu élever nos filles avec le fait qu'il n'y a aucune différence de couleur, de religion, d'orientation, de sexe ou autre. Même si vous êtes vert, jaune, violet, homme, femme, x, tout le monde compte ! Et Black Lives Matter n'est pas seulement une semaine, non, ça l'est tous les jours !"