Dries Van Langenhove, leader de la formation Vlaams Belang dans le Brabant flamand, espère pouvoir "organiser uen fête ce soir"

"Les premiers résultats semblent très bons, mais sont encore très prématurés", a déclaré Dries Van Langenhove (à droite sur la photo), leader de la formation Vlaams Belang dans le Brabant flamand, au micro de VTM. "Espérons que nous pourrons organiser une fête ce soir", déclare le fondateur du mouvement de jeunesse très controversé Schield and Vrienden. "Je pense que les gens en ont assez de voir que tout ce décide à la rue de la Loi, sans tenir compte de ce qu'ils veulent. Cela signifie une migration de masse moins importante, une dette nationale moindre et que quelque chose soit fait pour lutter contre l'insécurité ", a encore déclaré Van Langenhove. "Le dernier gouvernement a mené une politique de gauche et n'a pas fait ce que le Flamand avait demandé. Il est maintenant puni pour cela".

Les premiers résultats, encore très partiels, annoncent un Vlamms Belang en forme à l'échelon fédéral.