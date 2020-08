“Êtes-vous fatigué de la désinformation des médias de masse ? Êtes-vous prêt à entendre la dure vérité ? Le podcast de Dries Van Langenhove vous présente les événements les plus marquants de la semaine avec une dose d’humour nécessaire. Attention : vous ne verrez plus jamais le monde de la même manière”.

C’est par ces mots que Spotify présente la liste de podcast (13 épisodes au total) dans lesquels Dries Van Langenhove, figue de proue et jeune élu du Vlaams Belang, s’exprime en tant que chroniqueur et revient sur “l’actualité comme on ne la voit pas ailleurs”. Dans ses récits ponctués de petites blagues et de musique, on parle de migration, de la crise sociale, économique, mais également de celle du Covid et notamment son traitement médiatique.

Dans un épisode intitulé “Het Laatste fake Niews”, Dries Van Langenhove pointe du doigt les “médias diffuseurs de fake news”, comme le quotidien flamand Het Laatste Nieuws, mais aussi la VRT, “média de service public qui fonctionne avec notre argent”, rappelle-t-il.

Les clients Spotify, eux, ne savent pas toujours à qui ils ont affaire. C’est même le problème pointé du doigt par Alexandre Rombaut, client premium de Spotify.

(...)