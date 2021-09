Le Vlaams Belang lance sa propre application, appelant à "briser la censure"

Belgique

Le Vlaams Belang a annoncé dimanche lancer sa propre application mobile, présentée comme un canal d'"information politiquement incorrecte" et "non censurée", mais aussi comme un outil d'interaction entre les militants (et sympathisants) et le parti flamand d'extrême droite.