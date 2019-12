Le Vlaams Belang reste en Flandre le premier parti en termes d’intentions de vote, à 27,3 %, en progression par rapport à son score de septembre dernier, alors qu’en Wallonie, le PS se tasse face à une progression d’Ecolo et du PTB, indiquent les résultats du Grand baromètre Le Soir-RTL-TVI-Ipsos-Het Laatste Nieuws-VTM, un sondage réalisé en ligne entre fin novembre et début décembre et dont les résultats ont été publiés vendredi soir.

En Wallonie, le PS perd, selon ce sondage, 2,3 points par rapport à son résultat lors du scrutin régional du 26 mai dernier. Le MR réussit un parfait statu quo en obtenant 20,5 % des intentions de vote - il avait décroché 20,5 % des voix en mai.

Ecolo est donné en progression, avec 17,2 % des intentions de vote, soit 2,3 points de mieux qu’aux élections de mai, où il avait capté 14,9 % des voix. Le PTB recueille 16,5 % des intentions de vote, soit 2,7 points de plus par rapport aux dernières élections, quand le parti de gauche radicale avait obtenu 13,8 % des voix.

Le CDH perdrait, avec 8,8 % des intentions de vote, 2,9 points par rapport aux élections. Et avec 4,7 % des intentions de vote, Défi plafonne en Wallonie, indique le sondage.

Au nord du pays, le Vlaams Belang consolide, avec 27,3 % des intentions de vote, sa position de premier parti, déjà obtenue en septembre lors du précédent Grand baromètre.

Il caracole en tête, devant la N-VA, deuxième, pointée à 22,1 %, qui se tasse. Derrière, avec 11,4 % des intentions de vote, le CD&V fait 2,8 % de moins qu’aux élections de mai dernier. L’Open VLD recueille quant à lui 9,9 % des intentions de vote (3,6 % de moins que lors des élections de mai) et passe sous la barre symbolique des 10 %. Il est devancé par Groen, pointé à 10,7 %. Le SP.A obtient 8,9 % des intentions de vote, le PVDA (le PTB au nord du pays) 8,4 %.

À Bruxelles, Ecolo domine toujours le paysage politique, avec 19,7 % des intentions de vote mais en connaissant un fléchissement par rapport aux élections (21,6 %) et par rapport au sondage de septembre (21,4 %).

Le PS ne profite pas de ce recul pour dépasser son partenaire de gouvernement régional, commente le journal Le Soir. Il engrange 18,9 % des suffrages, en très légère baisse. Le MR, dans l’opposition, se maintient, autour des 16 %. Plus loin dans le classement, le PTB conserve, comme en Wallonie, sa place de quatrième parti dans la capitale.

Ce sondage a été réalisé du 29 novembre au 6 décembre auprès de 2 508 répondants, formant des échantillons représentatifs des Belges de 18 ans et plus à raison de 983 en Wallonie, 999 en Flandre et 526 dans les 19 communes de la Région Bruxelles-Capitale. Les interviews ont eu lieu en ligne. La marge d’erreur maximale, pour un pourcentage de 50 % et un taux de confiance de 95 %, est de +/-3,1 en Wallonie et en Flandre et de +/-4,3 à Bruxelles.