Le Vlaams Belang a été convié par le président de la N-VA, Bart De Wever, à une troisième réunion dans la perspective de la formation d'un gouvernement flamand, a-t-on appris mercredi, sans précision de date. Le bourgmestre d'Anvers a déjà tenu deux tours de consultations avec les partis représentés au Parlement flamand. Il avait écarté le PTB à l'issue du premier tour.

La N-VA et le Vlaams Belang ne disposent pas de suffisamment de députés pour former un gouvernement flamand reposant sur une majorité parlementaire et jusqu'à présent, aucun autre parti flamand ne s'est montré enclin à rompre le cordon sanitaire qui empêche la formation d'extrême-droite d'accéder au pouvoir.