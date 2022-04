Le port de Zeebrugge. Au milieu de nulle part, près d’un quai, dans un hangar métallique en arc de cercle, se déroule la fin de l’épopée de la restauration d’un très célèbre bateau.

Rendez-vous est pris avec Gustaaf et Piet Wittevrongel, qui ont créé une ASBL pour rapatrier et restaurer le voilier Askoy II ayant appartenu à Jacques Brel. Et ce magnifique bateau est là, majestueux, dans son hangar, objet de toutes les attentions, dans une odeur mélangeant la peinture, l’antirouille et le métal qui jaillit des gerbes de la disqueuse.

Ici tout s’active autour du célèbre voilier dont la proue trône dignement, partout des traces de Jacques Brel, des photos, des livres, des statues, tout s’anime autour du chantier de restauration.

Au milieu de plans et de croquis, les deux frères Wittevrongel racontent leur formidable rencontre avec Jacques Brel, intarissables sur l’épopée qu’ils ont vécue et ce qu’ils ont enduré pour ramener le voilier en Belgique.

