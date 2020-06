Les partis politiques se sont fixé le mois de décembre comme ligne rouge pour former un gouvernement. Georges-Louis Bouchez (MR), Joachim Coens (CD&V) et Egbert Lachaert (Open VLD) travaillent à la préparation d’une note. L’objectif: convaincre le SP.A en vue d’une coalition avec la N-VA sans le PS. L’attelage réunirait MR, Open VLD, CD&V, CDH, N-VA, SP.A.

L’agenda parlementaire pourrait encore tendre des négociations qui n’avancent déjà pas beaucoup. Ce jeudi, la proposition de loi qui dépénalise complètement l’avortement, l’autorisant jusqu’à 18 semaines de grossesse, doit être votée à la Chambre. Le texte avait été renvoyé au Conseil d’État en mars à la demande du CDH. Son avis a été rendu. Place au vote ? Deux blocs s’affrontent. D’un côté, la droite flamande plus les démocrates chrétiens : N-VA, Vlaams Belang, CD&V et CDH qui souhaitent encore reporter le vote après les vacances en demandant le renvoi en commission des amendements examinés par le Conseil d’État. Ils sont rejoints par l’Open VLD qui souhaite temporiser afin de ne " pas compliquer encore plus la formation d’un gouvernement fédéral déjà particulièrement compliquée", comme le soulignait dans Het Nieuwsblad Vincent Van Quickenborne, chef de groupe Open VLD. Ce camp réunit 72 sièges : 4 manquent pour le report.