Ce mercredi matin, la commission environnement du Parlement a validé la désignation de la délégation bruxelloise qui se rendra en Écosse.

Il s'agira de Tristan Roberti (député Ecolo), de Martin Casier (député PS), de Cieltje Van Achter (députée N-VA, représentante de l’opposition) et d'un fonctionnaire."Plus de 10. 000 euros sont demandés en autorisation dans la note du bureau. Je trouve ça très important, voire trop important. […] Il faudrait être un peu moins gourmand et ne pas envoyer trop de monde”, a plaidé Emmanuel De Bock (Défi), député bruxellois.

"Les éléments que vous soulevez sont intéressants, mais ils relèvent du bureau", a rétorqué Tristan Roberti.

(...)