"Je considérais que mon personnage d’étudiant faisait déjà ce qu’il sentait juste pour lui à travers ses vidéos de confinement, nous confie l’humoriste et youtubeur de 29 ans qui ne voulait pas être moralisateur mais faire le clown même quand ça va mal. Il devait juste faire rire les gens lors d’un moment compliqué. Je ne voulais pas que mon rôle soit autre chose, car mon personnage ne sait pas ce qu’il faut faire. Il veut juste rassembler les gens autour d’une problématique : on est dans la merde, comment on fait ?"

(...)