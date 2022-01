L’année 2022 pourrait-elle marquer la fin de la pandémie ? Si l’épidémie nous a montré qu’il fallait rester extrêmement prudent et humble concernant tout pronostic lié au Covid-19, les motifs d’espoir dans le cadre de la lutte contre le virus sont nombreux. Nous avons pointé dix raisons qui permettent d’espérer objectivement que cette nouvelle année soit meilleure que la précédente sur le plan sanitaire, sans pour autant compter naïvement sur le variant Omicron pour régler tous les problèmes.

1. La connaissance du virus. Si les variants continuent à se développer, et ils continueront d’ailleurs à muter, il est incontestable de dire que quasi deux ans après le début de cette pandémie, les mesures et les protocoles efficaces pour lutter contre la propagation du Covid sont connus. Sont-ils bien mis en place et au bon moment par nos autorités, c’est un autre débat. "Mais cette année 2022 devra être celle où l’on va prendre le contrôle sur le virus, après une année 2021 qui a été marquée comme étant l’année du vaccin", estime Dirk Devroey, professeur de médecine générale. Pour Jean-Michel Dogné, directeur du département pharmacie de l’Université de Namur et membre de la task force vaccination, l’année 2022 doit aussi être celle de l’humilité face au caractère imprévisible de la maladie. "Il faut apprendre de l’histoire et ne pas croire que l’on règlera tous les problèmes avec une mesure ou un nouveau variant. Il ne faudra pas répéter nos erreurs comme en septembre 2021 lorsque nous avons levé presque toutes les mesures. 2022 doit donc être l’année de la consolidation des mesures, celles qui doivent rester et qui ne sont pas encore employées de manière systémique comme la ventilation et le port du masque."