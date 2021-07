Les 18 à 30 ans sont-ils plus enclins aux malaises, dans nos centres de vaccination ? C’est ce qu’il ressort de différents grands centres de vaccination du pays, qui ont ouvert leurs portes il y a peu à une population plus jeune.

On ne parle pas de malaises graves, et ils ne sont aucunement liés à un effet secondaire à l’injection. Non, il s’agit de malaises liés au "stress de la piqûre". Ce coordinateur d’un centre de vaccination en Flandre confirme : "Ce sont presque exclusivement des jeunes qui s’évanouissent."

Le phénomène reste à la marge mais il existe :