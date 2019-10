A l'occasion des 18 ans de la princesse Elisabeth, petit tour d'horizon de ses grandes forces.

Elle est polyglotte. Un français parfait, un néerlandais impeccable, sans accent après une scolarité au collège jésuite Sint-Jan Berchmans, derrière la gare de la Chapelle à Bruxelles. Et un anglais nickel grâce à ses études actuelles à l’UWC Atlantic College qu’elle fréquente depuis la rentrée 2018.

Elle est appréciée de toute la Belgique. Les néerlandophones, plutôt indifférents à la famille royale, l’ont découverte à 13 ans à l’occasion d’un discours lors de la commémoration de la Première Guerre mondiale décliné en trois langues. "Cela a fait une impression très favorable en Flandre !" Et cela continue : une enquête menée pour Het Belang van Limburg montre que "neuf Belges sur dix ont au moins autant - voire plus - confiance en elle que dans le roi Philippe".

Elle peut prendre le temps d’être elle-même. Ses parents n’ont eu de cesse de la protéger notamment en lui laissant le temps de vivre sa jeunesse. Celle qui est devenue duchesse de Brabant depuis le 21 juillet 2013 n’a pas de dotation. Donc pas d’obligations officielles ni de comptes à rendre sur son rôle devant le Parlement. On la voit apparaître par surprise accompagnant la Reine ou le Roi, comme lors de l’enregistrement du discours royal du 20 juillet 2019 : le roi Philippe lui a même appris l’art du prompteur.

Elle n’est pas rebelle. Elisabeth, depuis toute jeune, connaît son rang et son rôle futur. Elle ne joue pas la carte de la rébellion : elle n’a pas de compte Facebook ni Instagram et surtout aucune photo prise par des tiers ne la montre dans de fâcheuses postures. Au collège, elle s’est portée volontaire d’après le palais auprès d’enfants en décrochage scolaire, de personnes âgées et de personnes sans domicile fixe ou handicapées.

Elle est très famille. On la sait proche de ses frères et sœur dont elle s’occupait plus jeune quand leurs parents étaient retenus à l’extérieur du Palais. Mais aussi de ses cousins Habsbourg, les enfants d’Astrid et Lorenz. Son parrain, Amedeo, a toujours fait figure d’exemple pour sa discrétion et son parcours "parfait". Elle a un socle solide.