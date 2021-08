1. La gratuité en primaire dès 2022

"La gratuité des fournitures scolaires et le plafonnement du coût des sorties scolaires ont été instaurés en 1re maternelle en 2019, en 2e maternelle en 2020 et en 3e maternelle pour cette rentrée 2021. Par contre, plus rien n’est prévu en primaire. Il est nécessaire de poursuivre ce mouvement et d’instaurer la gratuité des fournitures scolaires et le plafonnement du coût des sorties en 1re primaire dès la rentrée 2022, et ensuite pour les années suivantes."

2. Supprimer les frais facultatifs

"Il conviendrait, dans l’attente de l’extension de la gratuité scolaire à tous les niveaux d’enseignement, d’également limiter les possibilités pour les écoles de mettre en place des politiques de coût scolaire différentes entre les élèves. La suppression des ‘frais facultatifs’, pouvant être proposés sans obligation aux parents, serait un pas dans cette direction."

3. Intégrer tout le temps à l’école dans le temps scolaire

"Il est également important d’intégrer les temps de midi et de garderie ‘pré’ et ‘post’ scolaire dans les temps concernés par les règles de gratuité scolaire. Les frais liés à ces temps échappant encore aux règles en la matière, ils pèsent souvent lourd sur le portefeuille des parents."

4. Sensibiliser les écoles

"Un des moyens les plus efficients pour assurer le respect des règles est de s’assurer de la légitimité de la règle auprès des équipes éducatives. Il importe donc de remettre au centre des préoccupations de ces équipes la question de la démocratisation de l’école et donc de sa gratuité."

5. Veiller au financement des écoles

"Il ne faut pas que la gratuité soit perçue comme un frein à l’organisation de certaines activités ou à la bonne qualité de l’enseignement. Cela implique donc de financer correctement les écoles."