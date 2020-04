La date du 3 mai, un espoir, mais de nombreux efforts doivent encore être fournis.

L’annonce du Conseil national de sécurité de prolonger le confinement strict jusqu’au 3 mai n’était pas une grosse surprise en soi. Mais cette date n’est pas non plus la garantie d’en sortir, même partiellement. Pour que certaines mesures soient levées (dans le respect de la distanciation sociale), il faudra bien évidemment que la situation évolue, que la pression sur les hôpitaux retombe et qu’un mode de vie différent soit adopté. L’OMS a d’ailleurs édicté une série de conseils pour que ce déconfinement se passe en minimisant les risques.

1. Contrôle de la contamination

La première et la plus importante de toutes les conditions est de voir le nombre de contaminations maîtrisé et limité à certaines "grappes sporadiques d’infections". On ne pourra pas empêcher de nouvelles contaminations, mais il importera de les isoler immédiatement pour éviter une nouvelle flambée des cas.

2. Une capacité de test suffisante

L’OMS aimerait voir passer du traitement des malades à la détection du coronavirus. Idéalement, toutes les infections suspectées, quelle que soit leur gravité, devraient être testées. De plus, les résultats de ces tests devraient être disponibles dans les 24 heures. De cette façon, le coronavirus peut être facilement et rapidement isolé.

3. Un risque d’épidémie réduit au maximum dans les hôpitaux

Afin de minimiser les risques dans les hôpitaux et les établissements de soins, le gouvernement doit connaître le nombre de personnes infectées qui y résident. De nombreux pays et gouvernements ne connaissent pas le nombre d’infections dans leurs établissements et centres de soins résidentiels. Par conséquent, ce sont souvent ces paramètres qui permettent au virus de se développer davantage.

4. Mesures préventives au travail et à l’école

Une fois le déconfinement amorcé, de nombreuses personnes vont reprendre le chemin du travail ou de l’école. Des mesures très strictes devront être d’application, même si on n’en connaît pas encore la teneur. Le ministre flamand de l’Éducation, Ben Weyts (N-VA), a déclaré que les écoles primaires pourraient ouvrir en premier en Flandre car elles se situent à proximité du domicile et que la règle de distance sociale est plus facile à mettre en place, ce qui est pratiquement impossible chez les moins de 6 ans.

5. Réduire le risque d’importation du virus

Une réouverture des frontières et des aéroports augmente le risque de voir le virus à nouveau importé par les touristes. Il conviendra donc de tester toute personne pénétrant sur le territoire. De plus, les voyageurs venant d’un pays où le coronavirus est largement répandu doivent être mis en quarantaine.

6. Adopter de nouvelles normes, pour tous

Afin d’empêcher la propagation du virus, il est essentiel que chaque individu comprenne et accepte les nouvelles normes. Les gens doivent ajuster leur comportement et s’assurer de ne pas être infectés ou infecter les autres. Distanciation sociale et règles d’hygiène seront donc plus que jamais d’application, même après le confinement.