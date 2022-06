Face à ces constats alarmistes pour la Région, plutôt que de se mettre la tête dans le sable, Les Engagés veulent se mobiliser et proposer une gouvernance budgétaire qui doit permettre à terme d’éviter des dérapages comme ceux que nous connaissons aujourd’hui en Wallonie. "A cette fin, nous proposons d’éviter le jeu des 7 erreurs budgétaires pour privilégier celui des 7 engagements vertueux, afin d’assurer une gouvernance budgétaire plus rigoureuse, mieux transparente et davantage démocratique," indique André Antoine.

Tout d’abord, l’endettement maîtrisé : "Nous proposons qu’à l’avenir, en cas de dépassement du ratio dette consolidée/recettes au-delà de 250 % ou en cas d’augmentation de plus de 20 % dudit ratio au cours d’une législature, l’autorisation d’acter de tels emprunts se fasse au terme d’un débat démocratique solennel au sein du Parlement de Wallonie, avec une autorisation spéciale, accordée à la majorité qualifiée des 2/3 des élus wallons."

L’encours des engagements réduit : "Nous proposons que, au-delà d’un montant de plus de 40 % du budget des recettes (soit 6 milliards actuellement), toute augmentation de contracter des engagements supplémentaires se fasse de la même manière que pour l’endettement maîtrisé. A défaut, le Gouvernement devra annuler certains engagements budgétaires, pour respecter la nouvelle norme de 40 %."