Ecolo demande le prolongement des délais pour les abonnements Go Pass et et Rail Pass en cette période de confinement et de diminution de la circulation des trains sur le réseau ferroviaire. De son côté, la SNCB joue la montre.

En cette période de confinement forcé, le coronavirus a poussé de nombreux navetteurs à ne plus prendre le train afin de réduire le risque de contamination. Et de son côté, la SNCB a fortement réduit son offre de train.

En effet, depuis le lundi 23 mars, un “service de trains d’intérêt national” est mis en place sur le rail afin de préserver de vraies solutions de mobilité pour les personnes amenées à devoir absolument se déplacer en train et pour lesquelles le déplacement en toute sécurité sanitaire doit être garanti. Concrètement, cela permet d’assurer une offre de trains qui correspond à environ 75 % du nombre de places offertes habituellement aux voyageurs d’un jour normal de semaine (heures de pointe incluses).

(...)