Il faut stopper l’hémorragie." La phrase a été prononcée, mardi matin, par le ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet, à l’entame de la sixième édition des États généraux de la sécurité routière. Le ministre commentait alors le lourd coût humain des accidents de la circulation. En 2020 : 499 personnes ont péri sur les routes du pays et près de 3 000 ont été blessées grièvement. Beaucoup trop, estime le ministre qui précise qu’il est "de la responsabilité de tous (Fédéral, régions, communes, usagers de la route…) de faire en sorte que ce chiffre baisse" et qu’on arrive à l’objectif "ambitieux" de zéro tué sur les routes à l’horizon 2050.

Et si le bilan humain est très lourd chaque année, il a aussi un coût faramineux pour la société. Chaque accident, qu’il soit ou non avec blessé ou tué, génère de nombreux coûts : les premiers secours, le transport des blessés, leur hospitalisation, la perte de production provoquée par l’incapacité de travail de la victime, les souffrances psychologiques aux victimes et à leurs proches, les dégâts matériels, les frais administratifs ou encore les coûts des embouteillages.