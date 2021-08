Les Afghans de Belgique craignent pour la sécurité de leurs proches restés au pays. Un rassemblement pacifique est organisé ce mercredi.



Gul-Noor Mangal est arrivé en Belgique en avril dernier. Cet Afghan de 31 ans a vu ses deux frères se faire tuer par les talibans. Lui travaillait dans le transport de colis alimentaires à destination de soldats étrangers et américains. Les talibans l’ont recherché et il a dû fuir en urgence. Sa famille et ses six enfants sont restés au pays. "Aux dernières nouvelles, ils étaient en sécurité. Mais je n’ai plus de nouvelles d’eux depuis que les talibans ont pris le pouvoir", explique ce demandeur d’asile.

La situation en Afghanistan est extrêmement chaotique et Abdul-Azim Azad craint, lui, le sort qui sera réservé aux enfants et aux femmes restés au pays. "La prise de pouvoir a été extrêmement rapide. En seulement dix jours ils ont pris le contrôle de Kaboul. C’est incompréhensible. Depuis 2001 et le retrait des talibans, la situation est restée compliquée en Afghanistan. Mais la population a quand même eu des petites victoires, à commencer par l’accès à l’éducation pour les filles. Mais tout ce qui a été mis en place pour retrouver un semblant de démocratie s’écroule aujourd’hui. Les femmes ne pourront plus sortir seules dans la rue, ne pourront plus travailler ni aller à l’école. À cela s’ajoutent les mariages forcés avec notamment des mineures ", explique l’homme, coordinateur des réfugiés afghans avec ou sans papiers.

(...)