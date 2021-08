Les agents de Securail tirent la sonnette d’alarme : les agressions explosent et leurs conditions de travail sont désastreuses.

Les patrouilles menées par les agents de Securail dans les gares de la SNCB s’apparentent de plus en plus à un calvaire, avec de nombreuses agressions enregistrées ces dernières semaines. Au cours du mois écoulé, ce ne sont pas moins de trente accidents de travail qui ont été enregistrés.

La situation est particulièrement problématique dans les gares bruxelloises depuis l’entame du déconfinement. "Nous subissons de plus en plus d’agressions, pour la simple et bonne raison que de plus en plus de personnes défient l’autorité, sont anti-masque, anti-Covid, anti-vaccin. Mais nous, nous devons faire respecter les consignes de notre direction et les règles sanitaires ", explique Mimoun El Hamouchi, agent Securail qui opère dans les trois principales gares de la capitale : la gare Centrale, du Nord et du Midi. "Un tas de phénomènes se concentrent dans les gares comme la problématique du sans-abrisme, des transmigrants, mais nous devons également interpeller les dealers de drogue, les personnes qui roulent à vélo ou en trottinette à l’intérieur de la gare, qui ne portent pas le masque, et tout ça avec un effectif constamment réduit."

Et la liste des agressions est longue. Récemment, un agent de Securail s’est fait jeter un menu McDonald’s au visage après avoir interpellé une personne. Le 19 juillet, deux agents ont été blessés, le 25 juillet, trois agents ont été agressés à la gare du Nord en voulant aider un voyageur qui se faisait dépouiller et molester. Un groupe d’une dizaine de personnes a molesté des agents de la SNCB, qui ont dû être hospitalisés en raison des coups reçus.