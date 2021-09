Un jeune d’origine asiatique a été violemment agressé mercredi dernier à cause de son origine. Il détaille les faits sur son compte Instagram. "On rentrait chez nous après un dîner avec ma meilleure amie chinoise et sa mère. Des gens sont venus vers nous et l’un d’eux s’est adressé à ma copine en disant : ‘Hey sale Covid, retourne dans ton putain de pays.’"

"Mon amie, choquée, a essayé de leur dire d’arrêter de prononcer ce genre de discours. Ils ont ensuite commencé à la frapper. Je l’ai immédiatement défendue quand soudainement, plusieurs personnes se sont mêlées à l’altercation. Ils nous ont poussés au sol et j’ai été frappé trois fois au visage, au niveau de la bouche et de la tempe, explique-t-il. Des passants ont essayé d’intervenir mais les agresseurs étaient très costauds. Je suis toujours sous le choc. Je ne peux pas croire qu’il y ait autant de haine envers notre communauté. Notre vie compte !"



