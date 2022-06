C’est officiel, le centre Ariane, qui offre un accueil d’urgence aux réfugiés ukrainiens, n’acceptera plus les animaux de compagnie. Dans un premier temps, chiens et chats étaient acceptés dans les chambres, puis ceux-ci ont été déplacés respectivement dans un chenil extérieur et dans une salle fermée.

Désormais, ils ne seront plus du tout les bienvenus. "On est en train d’adapter le site internet de Fedasil pour avertir les réfugiés qu’ils ne pourront plus venir avec leurs animaux. Les réfugiés qui sont arrivés en Belgique avec un chien ou un chat vont devoir trouver une solution en dehors du centre, déclare Benoit Mansy, porte-parole de Fedasil. Pour l’organisation du centre, ça devenait vraiment difficile par rapport aux normes d’hygiène. La présence d’animaux représente aussi un frein dans la recherche d’un logement ou d’une famille d’accueil", argumente-t-il.

Pour la députée bruxelloise Victoria Austraet, cette décision est inacceptable. "Je suis terriblement choquée. Ces familles ont traversé la guerre avec leurs chiens et chats. Les empêcher d’accéder aux chambres était déjà choquant mais là c’est encore pire : des familles vont devoir choisir entre se séparer de leur animal ou dormir à la rue", déplore-t-elle.

Carine Deschamps, Bruxelloise active dans le domaine de la protection animale ne cache pas non plus sa colère. "C’est un vrai scandale. Les Ukrainiens qui arrivent en voiture ont éventuellement la possibilité de dormir dans leur véhicule avec leurs animaux mais ceux qui arrivent en train ou en bus ? On leur impose un choix impossible. Les Ukrainiens que j’ai rencontrés aiment leurs animaux autant que leurs enfants, ils leur donnent des noms humains. Ils sont véritablement désespérés", dénonce-t-elle.