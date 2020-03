Les contrôles pour maltraitance animale tournent au ralenti pour cause de confinement.

Les animaux de compagnie figurent parmi les victimes indirectes du confinement imposé par les autorités en vue d’endiguer la pandémie de Covid-19. Le président du refuge Animaux en Péril Jean-Marc Montegnies craint en effet que de nombreux cas de maltraitance animale passent sous les radars des contrôleurs en raison du confinement.

"Les autorités locales, c’est-à-dire la police et les bourgmestres, ont d’autres priorités que la maltraitance animale pour le moment et c’est tout à fait compréhensible. Mais savoir que des animaux doivent souffrir actuellement sans que personne ne bouge nous attriste et nous inquiète très fort. On voit bien avec notre permanence téléphonique que la Belgique s’est endormie et que les gens signalent beaucoup moins de cas de maltraitance animale tout simplement parce qu’ils ne sortent plus de chez eux et ont d’autres soucis."

D’ailleurs, confinement oblige, l’unité du Bien-être animal de Wallonie, qui est chargée d’intervenir en cas de maltraitance, tourne au ralenti. "On limite au maximum les visites sur le terrain. Les agents traitent encore les plaintes dans les bureaux et la police peut encore intervenir en cas d’urgence mais les contrôles sont ralentis. C’est le compromis qui a été fait afin de ne pas mettre la santé des travailleurs en danger", confirme Natalie Guilmin, porte-parole de la ministre du Bien-être animal Céline Tellier.

Autre conséquence du confinement pour les animaux : certains refuges ont dû se résoudre à stopper temporairement les adoptions. C’est le cas de la SPA de Charleroi et d’Animaux en Péril.

"On a procédé à une dernière adoption il y a quelques jours. On a amené un poney chez ses adoptants. La bénévole du refuge a été contrôlée par la police qui lui a dit que ce n’était pas la meilleure idée du monde. Étant donné qu’il faut désormais limiter au maximum les déplacements et les rencontres avec les gens, on a préféré stopper les adoptions par sécurité le temps du confinement", explique Jean-Marc Montegnies,.

A contrario, d’autres refuges qui ont décidé de poursuivre l’ensemble de leurs activités enregistrent un nombre important d’adoptions. "Le confinement est un moment idéal pour adopter. Les gens sont à la maison, ils ont du temps pour accueillir le nouveau venu", constate Gaëtan Sgualdino, président de la SPA de la Louvière.