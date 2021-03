Osama Krayem, un des terroristes qui a survécu, a surpris les enquêteurs le 20 décembre 2016 avec des informations qu'il a reçues d'un de ses collaborateurs terroristes M. El Bakraoui. "Khalid m'a raconté que lui et Ibrahim ont tué quelqu'un en rue. Une personne choisie au hasard. Il a affirmé que la police avait découvert le corps et que c'était tout. Il souriait quand il me le racontait", a-t-il indiqué.

Lors d'une autre audition, le 19 juin 2018, M. Krayem a encore précisé: "Khalid m'a expliqué qu'il s'agissait d'une personne âgée, et qu'ils souhaitaient tester ce que cela faisait de tuer quelqu'un".

Le parquet de Bruxelles a lancé fin mai 2018 un appel au sujet du dossier non résolu de Paul-André Vanderperren à Jette. L'assassinat de ce pensionné de 76 ans, tué en décembre 2014 alors qu'il se rendait dans un café pour regarder un match de football, était inexplicable pour les enquêteurs. Sa veuve affirme avoir appris, il y a un an de la part de son avocat, que les auteurs étaient presque identifiés comme les défunts frères El Bakraoui.

Selon le parquet de Bruxelles, le parquet fédéral a repris le dossier aussitôt que le lien avec les attentats du 22 mars a été établi. Le parquet fédéral n'a pas souhaité faire de commentaire à propos de l'enquête.