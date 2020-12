L’absence de voyages en groupe à la montagne, c’est un coup dur en plus pour l’autocariste Florian Vanderhoudelingen. "Nous sommes à l’arrêt depuis le mois de mars et, depuis lors, c’est le calme plat, souffle-t-il. C’est un drame pour le secteur et on peut déjà dire que le premier trimestre 2021 sera de même facture. Cela fera donc une année complète en perdant 95 % de notre chiffre d’affaires. Tout ce que nous faisons encore, c’est du transport scolaire matin et soir. Pour les sports d’hiver, toutes nos réservations sont déjà annulées, sauf deux mais elles devraient suivre rapidement."