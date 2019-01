C’est par la composition du jury que démarre ce lundi le long procès de la tuerie du Musée juif. Principal accusé, Mehdi Nemmouche, à qui il est reproché d’avoir abattu de sang-froid quatre victimes à l’intérieur du musée, sera défendu par le célèbre duo spécialisé dans les affaires de terrorisme, les pénalistes Sébastien Courtoy et Henri Laquay. Pour La DH, le binôme a accepté de se livrer sans tabou. Entretien exclusif :

Pourquoi être devenu l’avocat de Mehdi Nemmouche ?

Sébastien Courtoy : "Je ne veux pas paraître immodeste mais il nous a consulté non pas parce que c’est un terroriste mais tout simplement parce que, lorsqu’il a appris qu’il était extradé, il s’est forcément renseigné. Il a regardé qui obtenait les acquittements. Et il a estimé que c’était nous. On ne le connaissait pas avant. Non, il n’y a pas de grand réseau djihadiste d’où certains les enverraient chez moi. C’est juste une question de réputation."

Henri Laquay : "Quand Nemmouche est arrêté en France le 30 mai 2014, seuls deux avocats plaident en Belgique dans tous les dossiers terroristes : Courtoy et moi. Tout le monde se doutait que nous allions le défendre. Nous avons effectivement accepté."

