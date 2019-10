Quand on aime, on ne compte pas. Et si on en croit le diction, les Belges aiment beaucoup leurs animaux.

Chaque année, les propriétaires de chiens dépensent en 242 € en frais vétérinaires, pour une moyenne de 2 visites chez le praticien. Pour ce qui est du chat, les maîtres y consacrent 106 € (1,5 visites chez le vétérinaire par an).

Le premier réflexe des propriétaires lors de la dégradation de l’état de santé de l’animal est de l’emmener immédiatement chez le vétérinaire (48% pour le chien et 44% pour le chat), voire de l’appeler ou d’appeler un proche (36 et 32%).

La générosité des Belges avec leurs animaux atteint tout de même certaines limites. S’ils doivent dépenser plus de 1 000 euros de frais vétérinaires, ils envisageront l’euthanasie (12% chez les propriétaires de chien et 24% chez ceux de chat). Toutefois, la grande majorité des maîtres seraient prêts à payer avec leurs fonds personnels en cas de frais vétérinaires importants (60% pour les propriétaires de chien et 48% pour les propriétaires de chat).

Autre poste de dépense important : les vêtements. Les propriétaires belges adorent en effet acheter des vêtements à leurs animaux : 29% des propriétaires de chien et 13% des propriétaires de chat en ont déjà acheté un à leur compagnon.Le budget moyen annuel de dépense en vêtements s’élève à 173€ pour les propriétaires de chien et 196€ pour les propriétaires de chat.

Au quotidien, les animaux sont perçus comme étant un support émotionnel, notamment concernant les chiens (58%), contre 42% pour les chats. Une grande partie des propriétaires ont déjà été consolés par leur animal. A noter que ce support émotionnel a tendance à être plus fréquent pour les propriétaires de chiens (91 vs 83%).

Selon 80% des propriétaires de chien et 64% des propriétaires de chat, leurs animaux ressentent très fortement les émotions. Pour les propriétaires, les animaux augmentent leur bien-être en leur évitant de se sentir seul et en réduisant leur niveau de stress.