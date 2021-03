D’abord vendu comme un vaccin destiné uniquement aux plus de 55 ans, et au faible pourcentage d’efficacité (environ 70 %), le vaccin AstraZeneca est aujourd’hui encouragé par le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke. Mais alors, que pensent les Belges de ce vaccin ? En ont-ils confiance ?

Eric, 74 ans, témoigne : "Je ne suis pas du tout pour ce vaccin, ni pour n’importe quel autre d’ailleurs. Mon médecin m’a conseillé de ne pas me faire vacciner, surtout avec l’AstraZeneca. D’après lui, il n’est pas assez efficace et peut comporter des risques. Je n’ai toujours pas reçu ma convocation. Pour le moment, on me laisse tranquille. Vous voyez, j’ai 74 ans, je me sens en pleine forme et je ne pense pas que le vaccin fera avancer les choses, dans le sens où tout le monde ne se fera pas vacciner quoi qu’il arrive...