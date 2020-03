Le quotidien des Belges est bien bousculé en ce moment. Seul ou en famille, les citoyens se divertissent comme ils le peuvent : couture, Netflix, lecture, etc.

Contaminé, Jean-Paul dort quand même auprès de son épouse

Le couple vit confiné à Court-Saint-Étienne depuis samedi et l’apparition des premiers symptômes.

Fièvre, quintes de toux, problèmes respiratoires… Depuis une semaine, Jean-Paul présente tous les symptômes du coronavirus. Samedi dernier, cet habitant de Court-Saint-Étienne revenait de chez sa fille lorsqu’il a été pris de sueurs froides. Le lendemain, il s’est mis à tousser et a commencé à sentir une pression dans la poitrine. "Durant les trois premières nuits, j’ai dû dormir assis car, lorsque j’étais couché, je sentais une pression sur la poitrine. J’ai fait deux fois de la fièvre, jusqu’à 38,6°C."

Le Stéphanois de 61 ans a téléphoné à son médecin traitant qui lui a confirmé qu’il y avait de fortes chances qu’il soit atteint du Covid-19. Il ne lui a pas recommandé d’aller à l’hôpital mais de rester chez lui durant quinze jours et de prendre du paracétamol et du sirop pour la toux. Jean-Paul n’avait de toute façon pas l’intention d’aller aux urgences. " Je ne suis pas à l’agonie, je ne suis pas en défaillance respiratoire, je ne vais pas encombrer les hôpitaux. J’attendrai deux semaines pour voir si ça va. Je m’estime chanceux : je vois que malgré mon âge, je ne suis pas trop arrangé . "

Du coup, Jean-Paul se retrouve en quarantaine chez lui, aux côtés de son épouse, Patricia. Le couple s’occupe comme il peut : télé, ordinateur, rangement, courses et fabrication de masques pour Patricia… " Le confinement, c’est compliqué. C’est dur de ne plus voir les enfants ni les petits-enfants. On a la chance d’avoir Internet pour leur parler. Plus personne ne vient chez moi. J’ai prévenu des amis pour ne pas qu’ils viennent. Pour l’instant, mon épouse n’a rien. Je portais un masque au début mais j’ai arrêté. On fait attention à ce qu’on fait, on mange à 70-80 cm l’un de l’autre. Par contre, on ne fait pas chambre à part. Cela fait 40 ans qu’on est mariés donc s’il faut mourir, on mourra tous les deux ."

"On craint le coup de déprime"

Sandrine, en quarantaine depuis lundi avec ses trois enfants.

Sandrine Devos est confinée dans son appartement depuis lundi. Mère célibataire de trois enfants : Camille, Valentin (7 ans tous les deux) et Antoine (13 ans), Sandrine est tombée malade le week-end dernier. Une grosse rhino-pharyngite et un peu de fièvre, jusqu’à 38. Son médecin l’a assignée à résidence pour quatorze jours. Depuis lundi, Sandrine n’est sortie qu’une seule fois. "Mon médecin m’a interdit d’aller dans les commerces. Par contre, je peux aller jouer ou marcher en pleine nature avec mes enfants. Je l’ai fait une fois depuis lundi, pendant une heure."

Au plus fort de sa rhino-pharyngite, Sandrine prenait les précautions maximales. "Je portais le masque en permanence, je me lavais les mains 150 fois par jour. Mais c’est limite ingérable en famille. On tousse dans son coude, bien. Mais dans la foulée tu prépares le repas ou tu plies le linge. Je devais me changer de la tête aux pieds à chaque fois." Depuis qu’elle ne fait plus de température, Sandrine a légèrement baissé la garde. N’empêche, "je tente de ne pas leur faire trop de bisous. Un sur le front le soir. À table je m’éloigne d’eux pour ne pas postillonner dans l’assiette, etc."

Très contraignant, donc. Mais peut-être pas autant que le confinement. Pour l’heure, tout se passe plutôt bien. "Heureusement, j’ai un groupe de copines qui m’aide beaucoup. À chaque fois qu’elles vont faire les courses, elles me demandent ce dont j’ai besoin. Mon père, également, fait des courses pour moi. Il et elles les déposent dans le hall d’entrée et je les récupère. Un grand système d’entraide s’est mis en place en un jour. Cela fait vraiment du bien de se sentir soutenue et d’avoir un minimum de contacts avec les adultes."

Seul avec ses bouquins, Netflix, Tinder et son chat

Namur Jérôme, 32 ans, vit seul dans un appartement.

Jérôme, 32 ans, est célibataire depuis un an et demi. Depuis son appartement de Namur, il explique comment il vit le confinement. "De base, je suis très chez moi, parce que je suis sans emploi depuis quelques mois" , confie-t-il. "Mes occupations se faisaient déjà chez moi et ça s’applique en fait très bien au confinement : le ménage une fois par semaine, de la lecture, regarder Netflix ou Amazon Prime, comme à peu près tout le monde. Et des jeux vidéo, aussi, et puis je fais des choses un peu plus spécifiques, comme la préparation de jeux de rôle."

Ça fait une semaine qu’il n’a plus mis un pied dehors après avoir fait des courses vendredi dernier. "Depuis, je suis tout seul, avec mon chat, Faust."

Les seules choses qu’il ne fait plus depuis le confinement, c’est sortir prendre des verres avec des amis, se balader, voir ses voisins et organiser des parties de jeux de rôle. "Vu que j’avais acheté un vélo d’appartement pour les jours pluvieux, finalement, je fais même mes exercices chez moi, trois fois par semaine. Mais je retournerai me balader, seul. Et pour les jeux de rôle, je m’organise pour faire ça en ligne aussi."

Si la recherche d’emploi est au point mort depuis quelques jours avec le confinement obligatoire, les rencontres amoureuses, elles, continuent. "J’utilisais Tinder avant et je le fais toujours. Mais c’est plus… spécial, on va dire, aujourd’hui" , explique-t-il en riant. "Maintenant quasi un profil sur deux, c’est quelqu’un qui cherche à nouer des contacts pour passer le temps."

Cela dit, il y a toujours des célibataires en recherche d’amour : "En ce moment, il y a quelqu’un avec qui je discute, et on pense se faire un rendez-vous en vidéo, chacun chez soi, pour voir si on se plaît en se voyant concrètement, plutôt qu’attendre un mois pour se parler. On s’adapte, tout va bien !"

À Laneffe, ils fabriquent des masques

Béatrice et Flavio, un couple de retraités confinés.

À 70 et 76 ans, Béatrice et Flavio vivent à Laneffe, dans la province de Namur. Si le couple d’enseignants a choisi d’y vivre une fois retraités, leur campagne reposante est devenue aujourd’hui leur endroit de confinement. "Au départ nous n’arrivions pas à réaliser l’ampleur de ce qui se passait. Depuis, nous sommes très prudents. Nous avons la chance de vivre à la campagne pour des petites promenades ; chance que n’ont pas les citadins mais à part une moyenne surface et un boucher il n’y a rien ici."

Béatrice, professeure de couture, ne fréquente plus ses cours de dentelles et Flavio, professeur de dessin, ne donne plus ses cours. Ils vivent confinés devant trouver à s’occuper. Ils ont donc décidé de participer aux grands mouvements de solidarité en fabriquant des masques de protection en tissu. Flavio, également musicien, a aussi ressorti son harmonica. Originaire du nord de l’Italie, Flavio a pris l’habitude de prendre des nouvelles de la famille confinée à la maison. "Nous avons la chance de bénéficier d’un système de santé assez performant, ce que d’autres n’ont pas et nous nous en inquiétons." Malgré tout, il y a des choses auxquelles ils ne s’habituent pas : "Le plus dur pour nous est de ne plus voir nos cinq petits-enfants. Ne pas savoir jusqu’à quand cela va durer est aussi très pénible."

Au moment de parler de la gestion de la crise par le politique , le ton monte : "Nous n’avons pas le sentiment que le politique a géré le problème en temps et en heure. À côté de cela, nous sommes reconnaissants du travail du personnel médical. J’espère que nos politiques pourront reconnaître qu’à certains moments, ils auraient pu mieux faire !"

"La peur n’entre pas à la maison"

À Bertrix, la famille Borie attend un quatrième enfant et adapte sa vie à cause du virus.

C’est dans le village de Mortehan qu’habitent Bjorn Borie et sa famille. "Nous sommes épargnés… pour le moment. Ma femme est enceinte. Ce sera notre quatrième enfant" , nous dit-il. Voilà une bonne nouvelle, dans un contexte tendu. "Il faut s’adapter. Ce n’est pas chouette, mais on n’a pas de choix. On regarde le moins possible le journal à la télé mais on écoute la radio. On ne laissera pas rentrer la peur dans notre famille" , insiste-t-il.

Des idées pour distraire ses trois enfants, Bjorn et sa femme en ont plusieurs. "Tous les jours, les enfants ont d’abord une heure de devoirs. Ils ont droit à 1,5 heure pour jouer sur PC. On est à la campagne et on en profite à fond. Ils jouent dehors et on se promène tous les jours au moins une heure. On se retrouve plus qu’avant, c’est le côté positif des choses. À la limite, on se sent mieux qu’avant au niveau familial ."

Et pour égayer les journées, Bjorn a proposé une initiative originale à sa famille. Accrocher une banderole sur la façade de la maison. "Tous contre le Covid-19, disons bonjour !" Le message est clair. "On voulait montrer notre solidarité avec tous ceux qui souffrent en ce moment. Le but est de motiver tous les conducteurs qui passent devant chez nous… à klaxonner . "

Pour le travail, Bjorn n’a pas le choix. Il doit bosser de la maison. "Je suis conseiller CPAS à Bertrix, mais je travaille tous les jours à Bruxelles, au cabinet du ministre Alain Maron. Je n’aime pas trop le télétravail, mais il y a des avantages. Se lever à 3 h 45 du matin pour prendre le train et filer à la capitale, je ne fais plus (rires). Le contact avec mes collègues me manque quand même."