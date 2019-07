Le nombre total de voyages effectués par la population a augmenté de 1,8 million (10 %) entre 2017 et 2018, selon une enquête en la matière de Statbel, l’office belge de statistique.

Un peu moins de deux tiers des Belges (64 %) a eu cette chance au moins une fois l’an dernier. Au total, 20,5 millions de voyages d’au moins une nuit ont ainsi eu lieu l’an dernier, dont 19,1 millions dans le cadre de vacances. Quelque 12 millions de ces expéditions comptaient quatre nuits et plus, dont 5 % pour motif professionnel, contre 8,35 millions qui s’étalaient entre une et trois nuits.