En ces fêtes bien spéciales, bpost a donc été mis à rude épreuve. D’une part à cause du volume exceptionnel des colis, mais donc aussi en ce qui concerne le courrier. Et en plus des cartes de vœux traditionnelles, bpost a lancé une action qui avait déjà eu beaucoup de succès lors du premier confinement.

Le 30 novembre, bpost offrait deux cartes postales gratuites à tous les Belges via la Mobile Postcard app. En trois semaines, presque 500 000 cartes ont été envoyées. "Cela veut dire également qu’il y a encore un demi-million de cartes à disposition. Une telle carte peut signifier une petite lumière pour un(e) de vos proches qui vit en isolement dans ces temps obscurs. C’est pourquoi bpost prolonge cette action réconfortante jusqu’au 31 décembre, indique bpost. Faites la différence et envoyez encore un gentil et chaleureux message ou des vœux de fin d’année personnalisés à ceux que vous aimez mais qu’il vous est impossible de voir pour le moment."

Une action qui cartonne et qui est donc entièrement gratuite. Il n’y a donc aucune excuse pour ne pas faire un petit geste. "Le plus beau cadeau que l’on puisse s’offrir au cours de cette période particulière est de montrer qu’on se soucie les uns des autres et de se donner les moyens de rester en bonne santé. Nous prenons soin de nous-mêmes et de nos proches en restant dans notre propre bulle pour éviter que le virus ne se répande. Cependant, notre famille, nos amis ou l’être aimé nous manquent encore plus que jamais dans cette période de fin d’année. C’est pourquoi bpost offre l’opportunité à chacun d’envoyer des vœux aux personnes qui vous sont chères."

L’action Connectlove est ainsi prolongée jusqu’au 31 décembre. "Chaque citoyen et citoyenne de Belgique (qui n’a pas encore profité de l’action) peut bénéficier de deux Mobile Postcards gratuites. Comment ça marche ? Téléchargez l’application Mobile Postcard gratuite et utilisez le code promo CONNECTLOVE afin de réconforter deux personnes qui vous manquent, leur dire comment vous allez ou tout simplement que vous les appréciez."

L’application de bpost, Mobile Postcard, est elle aussi gratuite. "Prenez ou sélectionnez une photo. Ajoutez une petite vidéo si vous le souhaitez, joignez un petit message et indiquez l’adresse de votre destinataire."

Et en commandant votre carte avant 15 h, bpost promet qu’elle sera imprimée le jour même et donc envoyée dans les plus brefs délais. Plus qu’un cadeau, un geste qui réchauffe le cœur.