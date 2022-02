En début de semaine, le gouvernement est tombé d'accord sur le dossier du prix de l'énergie. Concrètement, l'accord prévoit une baisse de la TVA sur l'électricité (entre le 1er mars et le 1er juillet), la prolongation du tarif social, et une prime chauffage de 100 euros pour les ménages belges. Cependant, le contenu de l'accord en question ne satisfait pas tout le monde, en premier lieu l'opposition qui lui reproche de tomber trop tard et d'être trop "frileux".

Vincent van Peteghem était l'invité de la Matinale sur Bel RTL ce matin, l'occasion pour lui de réagir aux critiques sur cet accord, censé aider les Belges à encaisser la hausse des prix de l'énergie. "Nous avons décidé de rendre aux citoyens chaque euro que le gouvernement a reçu de manière involontaire en raison des prix de l'énergie. On a fait ce qu'on pouvait faire le plus vite possible (...) C'est difficile de définir qui a besoin de quoi, qui a droit à quoi. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait un paquet équilibré pour aider les gens et les familles", a justifié le ministre des Finances. Au total, ce sont 500 millions d'euros "qui retournent vers le consommateur", a-t-il clarifié.

Il a également apporté quelques précisions sur les décisions prises par le gouvernement, notamment l'octroi du chèque de 100 euros, qui sera accordé aux Belges "dans un ou deux mois", d'après Vincent van Peteghem.