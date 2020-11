Lorsqu’un déconfinement progressif sera enclenché dans ce pays, il faudra, sans doute, compter sur l’efficacité de plusieurs outils pour éviter un nouveau retour en arrière. On pense à un éventuel vaccin et à sa diffusion, au testing mais aussi au tracing. Mais l’application Coronalert fonctionne-t-elle ? Combien d’alertes émet-elle ? Et ces alertes débouchent-elles sur la découverte de cas positifs ?