"En 2021, le Belge ambitionne à nouveau de partir plusieurs fois en vacances sur l’année. 65 % aimeraient partir à l’étranger et 45 % souhaitent rester au pays. Il est toutefois frappant de constater que de nombreux vacanciers adoptent une position d’attente : plus de 4 voyageurs sur 10 conditionnent leurs projets de vacances à la vaccination."

En outre, 69 % des Belges partiront en voiture, contre 32 % en avion. Autre effet du Covid-19, le mois de septembre est très populaire. "Juillet (46 %) reste le mois le plus prisé, mais septembre (39 %) devient pratiquement aussi populaire que la haute saison, au détriment de juin (17 %)."

De son côté, Booking.com livre une étude plus insolite. "Après un an de restrictions liées au virus, plus de la moitié des supporters belges (58 %) préféreraient voir la France remporter le tournoi à venir plutôt que de rater leurs prochaines vacances."

Encore une preuve que le Belge n’est pas chauvin à l’inverse de…