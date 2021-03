Existe-t-il un lien avéré entre les cas d'effets secondaires et la vaccination, et y a-t-il vraiment un intérêt médical à suspendre l’administration du vaccin AstraZeneca ? On fait le point avec Sophie Lucas, immunologue, professeure et présidente de l'Institut de Duve à l'UCLouvain.

L'Agence européenne du Médicament (EMA) a annoncé ce lundi que son comité de sécurité "examinerait plus en détail les informations" sur le vaccin AstraZeneca après que plusieurs pays, dont la France et l'Allemagne, ont suspendu son utilisation par précaution en raison de craintes liées à des caillots sanguins, sans lien avéré à ce stade. Ce mardi, l'EMA répétait qu'elle était toujours fermement convaincue de l'efficacité du vaccin.

L'enquête en question vise des cas possibles de caillots sanguins qui pourraient être liés au vaccin AstraZeneca contre le coronavirus, après la suspension de l'utilisation de ce dernier dans plusieurs pays.

(...)