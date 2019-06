La pause de midi était plus animée qu’à l’accoutumée à l’hôpital de Tubize ce mardi.

Durant une bonne demi-heure, tout le personnel siégeait dehors dans le but de faire entendre son ras-le-bol envers les dégradations de travail du personnel infirmier. Suivi à Bruxelles et dans toute la Wallonie, le mouvement du "mardi des blouses blanches" en était à sa première édition. "On le fera tous les mardis du mois de juin et plus si c’est nécessaire. Le mouvement est national et les actions vont devenir de plus en plus dures. Il faut savoir que des services ferment. Aujourd’hui, les infirmières et infirmiers se croisent les bras et disent stop. La pression monte. On n’est pas d’accord de sacrifier l’humain au service du financier", lance Nathalie Bouchez, infirmière en radiologie à l’hôpital de Tubize.

Le personnel soignant entend donc bien dénoncer la cadence infernale, la flexibilité accrue, le manque de personnel, la commercialisation de la santé ou encore la surmultiplication des tâches qui n’ont bien souvent aucun rapport avec le métier d’infirmière. "On nous demande d’en faire plus avec toujours moins, aussi bien au niveau matériel qu’humain. Les normes en termes d’effectif sont toujours calculées sur des bases du début du siècle, ce qui ne reflète plus du tout la réalité, donc le personnel s’essouffle et beaucoup quittent le milieu. Ils sont occupés à une liste d’actes où on va nous déléguer de nouvelles tâches médicales à réaliser, mais on nous diminue le nombre de personnel, sans toucher plus bien sûr, les actes peuvent être dangereux si pas formés comme il faut ou pas le temps de bien le faire", déplore-t-elle.

Et la précarisation du secteur a un impact certain sur la qualité du soin et la santé du patient. D’ailleurs, entre les hôpitaux de Tubize et Nivelles, 25 temps pleins ont été perdus en l’espace de seulement un an. "On doit donc commencer à faire des choix de soins, de locaux à nettoyer, tout ça devient dangereux pour les patients", regrette une infirmière qui n’avait jamais vu ça en plus de vingt ans de carrière.

Et le fait que les pouvoirs publics désinvestissent dans l’encadrement du patient se ressent fortement dans les hôpitaux. "Il y a une infirmière pour 11 patients en Belgique, contre une infirmière pour 8 dans la majorité des autres pays européens. Trois patients de plus, c’est une sacrée différence, il faut quand même faire le travail mais cela créé une usure et au plus de patients vous avez, au plus ils sont en danger quelque part", fustige Evelyne Majerat, secrétaire permanent CNE-secteur hospitalier.

Une situation dénoncée depuis des années par la CNE, qui entraîne une situation d’usure auprès du personnel infirmier. "Le personnel se sent vulnérable au quotidien. On fait des journées de plus de 12 heures. On ne peut pas toujours partir à l’heure, sinon on abandonne le patient. Du coup, c’est très difficile de s’organiser pour les gardes d’enfants par exemple", dénonce Christelle, infirmière à Tubize.